Надаль: без своего дяди я не выиграл бы ни один «Ролан Гаррос»

Испанец Рафаэль Надаль, ставший чемпионом «Ролан Гаррос»-2017 благодаря победе над швейцарцем Стэном Вавринкой в финале со счётом 6:2, 6:3, 6:1, поздравил соперника с хорошим выступлением на турнире и поблагодарил свою команду.



«Поздравляю Стэна с хорошим турниром. Последние пару лет у тебя были удивительными. Желаю, чтобы ты продолжал в том же духе до конца года. Если честно, сложно говорить, но хочу поблагодарить всех организаторов и тех, кто помогал этому турниру. Каждый раз я возвращаюсь сюда и вижу знакомые лица. Очень сложно сравнивать этот турнир с другими соревнованиями. Эта победа навсегда останется в моём сердце. Спасибо моим друзьям, семье, команде. Мой дядя со мной с тех пор, как мне было три года, без него я бы не выиграл ни один „Ролан Гаррос“, — сказал Надаль. В завершение он поблагодарил публику на французском.