Куличкова вышла в основную сетку Ноттингема, где сыграет с Викмайер

Россиянка Елизавета Куличкова (4) пробилась в основную сетку турнира в Ноттингеме. В финальном раунде квалификации Куличкова обыграла американку Каролин Долхайд (13) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.



Поединок продолжался 2 часа 8 минут. Куличкова допустила 10 двойных ошибок и сумела использовать 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Долхайд 3 эйса, 5 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.



Интересно, что соперницы по первому кругу у Елизаветы не было — она могла сыграть с кем-то из списка ожидания, но ни одна из записавшихся в него теннисисток в итоге в Ноттингем не приехала. В результате четвёртая сеяная стала единственной, кто вышел в финальный раунд квалификации без игры.



В основной сетке Куличкова встретится с бельгийской теннисисткой Яниной Викмайер. В случае победы во втором раунде она может сыграть с первой сеяной, британкой Йоханной Контой.