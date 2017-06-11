Вавринка ломал ракетку, Надаль праздновал триумф. Фото мужского финала «РГ»

Испанец Рафаэль Надаль стал чемпионом «Ролан Гаррос»-2017. В финале он обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:2, 6:3, 6:1.



Поединок продлился 2 часа 5 минут. Надаль выполнил 4 эйса, 27 раз пробил навылет, допустил 12 невынужденных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. У Вавринки 1 эйс, 19 «виннерсов», 29 невынужденных ошибок. Свой единственный брейк-пойнт швейцарец упустил. Двойных ошибок в финале не было ни у одного теннисиста.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча Стэн Вавринка — Рафаэль Надаль, подготовленные специальными фотокорреспондентами.