«Реал» поздравил Надаля с 10-й победой на «Ролан Гаррос»

Мадридский «Реал», в начале июня в рекордный 12-й раз победивший в Лиге чемпионов (с учётом успехов в Кубке чемпионов), поздравил испанца Рафаэля Надаля с рекордной победой на «Ролан Гаррос».



«Поздравляем Рафаэля Надаля, почётного члена нашего клуба, с 10-й победой на „Ролан Гаррос“, — гласит сообщение в „твиттере“ „Реала“.



Надаль является болельщиком „Реала“, несмотря на то что один из его дядей, Мигель Анхель Надаль, в своё время играл за „Барселону“.

Посмотреть поздравление «Реала» можно в аккаунте клуба в «Твиттере».