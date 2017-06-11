Вавринка: Надаль заставляет сомневаться в том, что его можно обыграть

Швейцарец Стэн Вавринка оценил своё выступление на «Ролан Гаррос»-2017 и прокомментировал игру соперника по финалу, испанца Рафаэля Надаля, у которого он взял всего шесть геймов.



«С утра я нервничал по поводу матча, того, что это финал, что мне предстоит играть с Надалем. Но когда я вышел на корт, то расслабился и начал получать удовольствие от участия в финале турнира „Большого шлема“. Это всегда особенные матчи, и никогда нельзя забывать об этом.



Конечно, счёт получился плохим. Матч получился плохим. Но в целом я провёл здесь две отличные недели. С учётом того, что ещё три недели назад я был на серьёзном спаде и не мог выиграть больше одного матча на „Мастерсах“. У меня были большие сомнения в своей игре — а потом я победил в Женеве и дошёл до финала на турнире „Большого шлема“.



Надаль сделал невероятно много для нашего спорта. Я считаю, что сейчас он показывает лучший теннис в карьере. Он невероятный боец, всегда возвращает мяч, всегда придаёт ему сильное вращение, что приводит к совсем другому отскоку от грунта по сравнению с ударами всех других соперников. Он заставляет сомневаться в том, что его в принципе возможно обыграть.



Я хочу продолжать прогрессировать. У меня замечательная команда, но у нас есть некоторые разногласия по поводу взглядов на мою игру. Поэтому мы и решили пригласить Пола [Аннакона]. Он очень опытен, и, надеюсь, я буду двигаться в нужном направлении», — приводит слова Вавринки официальный сайт ATP.