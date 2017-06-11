Надаль: произошедшее со мной на «Ролан Гаррос» в этом году было волшебным

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу на «Ролан Гаррос»-2017, где он не отдал соперникам ни сета и проиграл всего 35 геймов. Это лучший результат на мужских турнирах «Большого шлема» после «Ролан Гаррос»-1978, где швед Бьорн Борг проиграл 32 гейма по пути к титулу.



«Главное — это упорная ежедневная работа. Но, конечно, всё произошедшее со мной на „Ролан Гаррос“ в этом году было волшебным. Я очень счастлив, что всё так сложилось», — приводит слова Надаля известный журналист Мэтт Кронин.