М. Фуркад о Надале: уважаю чемпионов, возвращающихся на вершину после трудностей

Знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад восхитился победой испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос»-2017. В финале Рафаэль обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:2, 6:3, 6:1.

Для Надаля это первый титул на турнирах «Большого шлема» за три года и 15-й в карьере. Кроме того, он в рекордный 10-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции.



«Рафаэль Надаль великолепен! Я всегда испытываю глубочайшее уважение к чемпионам, которые возвращаются на вершину после трудностей», — написал Фуркад в своём «твиттере».