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Вавринка: и Надаль, и Федерер сразу наказывают, если плохо пробьёшь по мячу

12 июня 2017, понедельник. 00:23. Теннис

Швейцарец Стэн Вавринка сравнил игру против испанца Рафаэля Надаля, у которого он взял всего шесть геймов в финале «Ролан Гаррос»-2017, и своего соотечественника, Роджера Федерера.

«Надаль и Федерер в чём-то похожи. Они сразу наказывают, если ты плохо пробьёшь по мячу. Любой короткий удар — и каждый из них сразу переходит в атаку, не оставляя тебе времени», — приводит слова Вавринки известный американский журналист Мэтт Кронин.

С Надалем Вавринка встречался 19 раз и одержал 3 победы. У Роджера Стэн выиграл 3 раза за 23 поединка.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Рафаэль Надаль Роджер Федерер Стэн Вавринка
Новости. Теннис
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