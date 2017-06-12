Вавринка: и Надаль, и Федерер сразу наказывают, если плохо пробьёшь по мячу

Швейцарец Стэн Вавринка сравнил игру против испанца Рафаэля Надаля, у которого он взял всего шесть геймов в финале «Ролан Гаррос»-2017, и своего соотечественника, Роджера Федерера.



«Надаль и Федерер в чём-то похожи. Они сразу наказывают, если ты плохо пробьёшь по мячу. Любой короткий удар — и каждый из них сразу переходит в атаку, не оставляя тебе времени», — приводит слова Вавринки известный американский журналист Мэтт Кронин.

С Надалем Вавринка встречался 19 раз и одержал 3 победы. У Роджера Стэн выиграл 3 раза за 23 поединка.