Федерер: десятый «Ролан Гаррос» — просто невероятно. Вамос, Рафа!

Швейцарец Роджер Федерер поздравил своего извечного соперника, испанца Рафаэля Надаля с очередным триумфом на «Ролан Гаррос», благодаря которой он обновил собственный рекорд по количеству титулов на одном турнире «Большого шлема».



«Просто невероятно. В 2017-м Рафа взял десятый „Ролан Гаррос“. Вамос, Рафа!», — написал Федерер в своём «твиттере».

Федерер четырежды проигрывал Надалю в финалах «Ролан Гаррос» — в 2006, 2007, 2008 и 2011 годах. Свой единственный титул в Париже он завоевал в 2009-м, победив в финале шведа Робина Сёдерлинга, который в четвёртом раунде нанёс Надалю сенсационное поражение в четырёх партиях.