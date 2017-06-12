20-летний бразилец дисквалифицирован за допинг на 3 года и 9 месяцев

Независимый трибунал вынес решение по делу бразильского теннисиста Юри Шванке де Андраде, который обвинялся в нарушении правил антидопинговой программы. 20-летний Де Андраде дисквалифицирован на 3 года и 9 месяцев, отсчёт которых ведётся от 13 июня прошлого года. Об этом сообщает официальный сайт ITF.



16 апреля 2016 года де Андраде сдал допинг-тест во время выступления на челленджере в Сан-Паулу (Бразилия), матчи основной сетки на котором проходили с 18 по 24 апреля. Образец анализа мочи был отправлен в лабораторию ВАДА в Монреале, и в нём обнаружили метандиенон и кленбутерол, попадающие под категорию запрещённых препаратов.



3 июня 2016 года бразильца обвинили в нарушении антидопинговых правил, а с 13 июня началось его предварительное отстранение оттенниса. В результате судебных разбирательств де Андраде не смог доказать, что препараты попали в его организм ненамеренно, и получил дисквалификацию до 12 марта 2020 года.