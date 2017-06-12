Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Видеообзор финала «Ролан Гаррос» Надаль — Вавринка

12 июня 2017, понедельник. 02:14. Теннис

Испанец Рафаэль Надаль в финале Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде разгромил швейцарца Стэна Вавринку — 6:2, 6:3, 6:1. Поединок продлился 2 часа 5 минут.

Этот титул стал для Надаля 10-м на «Ролан Гаррос». За всю историю мужского одиночного тенниса ни одному игроку, кроме Рафаэля, не удавалось победить на одном турнире «Большого шлема» больше семи раз. Для испанца это первый титул на мэйджорах после «Ролан Гаррос»-2014.

Видеообзор финала мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» можно посмотреть на официальном канале турнира в YouTube.

В десяточку! Безукоризненный Надаль снова чемпион
Рафаэль Надаль показал космический теннис и разгромил всех соперников на «Ролан Гаррос». Испанец завоевал 10-й титул на парижских кортах.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Рафаэль Надаль Стэн Вавринка
Новости. Теннис
12 июня 2017, понедельник
02:14 Видеообзор финала «Ролан Гаррос» Надаль — Вавринка
01:41 20-летний бразилец дисквалифицирован за допинг на 3 года и 9 месяцев
01:23 Федерер: десятый «Ролан Гаррос» — просто невероятно. Вамос, Рафа!
00:39 Роддик: 10 «Ролан Гаррос» — это настолько круто, что просто ненормально
00:23 Вавринка: и Надаль, и Федерер сразу наказывают, если плохо пробьёшь по мячу
11 июня 2017, воскресенье
23:53 М. Фуркад о Надале: уважаю чемпионов, возвращающихся на вершину после трудностей
23:08 Надаль: произошедшее со мной на «Ролан Гаррос» в этом году было волшебным
22:43 Вавринка: Надаль заставляет сомневаться в том, что его можно обыграть
21:46 «Реал» поздравил Надаля с 10-й победой на «Ролан Гаррос»
20:47 Родина сыграет с Като, Вихлянцева — с Листер в 1-м круге Хертогенбосха
20:02 Вавринка ломал ракетку, Надаль праздновал триумф. Фото мужского финала «РГ»
19:18 Куличкова вышла в основную сетку Ноттингема, где сыграет с Викмайер
19:01 Надаль: без своего дяди я не выиграл бы ни один «Ролан Гаррос»
18:55 Надаль первым гарантировал себе участие в Итоговом чемпионате ATP в 2017 году
18:50 Вавринка: поздравляю Рафу. То, что он делает в нашем спорте, — невероятно
18:44 Победа на «Ролан Гаррос» позволит Надалю 12 июня стать второй ракеткой мира
18:33 Надаль стал первым в истории теннисистом, трижды выигравшим «РГ» без потери сета
18:27 Надаль завоевал 10-й титул на «РГ» и обошёл Сампраса по выигранным «Шлемам»
18:24 Надаль уверенно победил Вавринку в финале «Ролан Гаррос»
17:37 Майоли обыграла Хингис в выставочном матче на челленджере в Хорватии
17:17 Крунич завоевала титул на челленджере в Хорватии, обыграв в финале Каданту
17:01 Аннакон будет тренировать Вавринку во время травяного сезона
15:57 Медведев вышел в основную сетку турнира в Хертогенбосхе
14:56 Текстовая онлайн-трансляция финала Надаль — Вавринка на «Ролан Гаррос»
14:36 Шафаржова и Маттек-Сэндс — победительницы «Ролан Гаррос» в парном разряде
14:08 Видеообзор финала «Ролан Гаррос» Остапенко — Халеп
13:59 Шарапова не сможет напрямую попасть в основную сетку US Open
13:18 Настасе: Халеп остаётся чемпионкой. Надеюсь, она выиграет Уимблдон
12:57 Навратилова: с такой игрой Остапенко будет одним из фаворитов Уимблдона
12:00 Виландер: преимущество Вавринки в том, что он уже выигрывал «Ролан Гаррос»
11:33 Остапенко: моим кумиром всегда была Серена Уильямс
11:02 Эверт: была поражена блестящей игрой Остапенко в финале «Ролан Гаррос»
10:10 Остапенко повторила достижение Каприати 16-летней давности
09:59 Остапенко — первая за 84 года несеянная теннисистка, выигравшая «Ролан Гаррос»
00:52 Шарапова пропустит Бирмингем и Уимблдон из-за травмы
00:39 Винус: здорово разделить самую значимую победу с таким близким человеком
00:10 Харрисон: Майкл для меня почти как брат. Победить в паре с ним великолепно
10 июня 2017, суббота
23:13 Надаль и Вавринка начнут финал «Ролан Гаррос»-2017 в 16:00 по Москве
22:45 Остапенко: волноваться перед финалом стала только за 5-10 минут до его начала
22:18 Мама Остапенко: Елена с раннего детства была очень энергичной
21:30 Харрисон и Винус стали чемпионами «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде
21:00 Конта возглавила посев на турнире в Ноттингеме
20:50 В Хертогенбосхе Родина может сыграть с Цибулковой, Калинская — с Младенович
20:02 Остапенко: не могу поверить, что стала чемпионкой «Ролан Гаррос» в 20 лет
19:43 Халеп: мне нужен небольшой перерыв, чтобы пережить этот финал
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
Архив →
© championat.com, 2000–2017