Видеообзор финала «Ролан Гаррос» Надаль — Вавринка

Испанец Рафаэль Надаль в финале Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде разгромил швейцарца Стэна Вавринку — 6:2, 6:3, 6:1. Поединок продлился 2 часа 5 минут.

Этот титул стал для Надаля 10-м на «Ролан Гаррос». За всю историю мужского одиночного тенниса ни одному игроку, кроме Рафаэля, не удавалось победить на одном турнире «Большого шлема» больше семи раз. Для испанца это первый титул на мэйджорах после «Ролан Гаррос»-2014.

Видеообзор финала мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» можно посмотреть на официальном канале турнира в YouTube.