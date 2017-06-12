Надаль стал второй ракеткой мира, Хачанов — 39-й

В обновлённом рейтинге ATP от 12 июня чемпион «Ролан Гаррос — 2017» испанец Рафаэль Надаль поднялся на вторую строчку, хорват Марин Чилич — на седьмую. Серб Новак Джокович впервые с октября 2009 года покинул топ-3 рейтинга АТР и стал четвёртой ракеткой мира. Лучший из россиян, Карен Хачанов, поднялся на 39-ю строчку.

Рейтинг ATP. 12 июня

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 9890.

2 (4). Рафаэль Надаль (Испания) – 7285.

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 6175.

4 (2). Новак Джокович (Сербия) – 5805.

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 4945.

6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4450.

7 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 4115.

8 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3985.

9 (9). Кей Нисикори (Япония) – 3830.

10 (10). Александр Зверев (Германия) — 3070.

…

39 (53). Карен Хачанов (Россия) — 1005.

65 (66). Даниил Медведев (Россия) — 760.

79 (73). Андрей Кузнецов (Россия) – 670.

86 (86). Михаил Южный (Россия) – 595.

95 (99). Евгений Донской (Россия) — 554.