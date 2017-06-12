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Хачанов занял третью строчку в чемпионской гонке U21

12 июня 2017, понедельник. 09:13. Теннис

Россиянин Карен Хачанов поднялся на третью строчку в чемпионской гонке среди теннисистов не старше 21 года, его соотечественник Андрей Рублёв — на 10-ю. Ещё один представитель России Даниил Медведев располагается на восьмой позиции. Лидирует немец Александр Зверев. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 12 июня
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 2140.
2 (2). Борна Чорич (Хорватия) — 676.
3 (6). Карен Хачанов (Россия) — 515.
4 (3). Чхун Хён (Южная Корея) — 505.
5 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 407.
6 (5). Эрнесто Эскобедо (США) — 358.
7 (7). Джаред Доналдсон (США) — 337.
8 (8). Даниил Медведев (Россия) — 325.
9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 306.
10 (11). Андрей Рублёв (Россия) — 288.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Зверев Андрей Рублёв Даниил Медведев Карен Хачанов
Новости. Теннис
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