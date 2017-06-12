Надаль: если продолжу так играть, почему бы не стать первой ракеткой мира?

Испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями после завоевания 10-го титула на Открытом чемпионате Франции. В финале он обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:2, 6:3, 6:1. В рейтинге ATP Надаль поднялся на вторую строчку.

«Всё дело в работе, которую нужно делать каждый день. Я уже 10-й раз победил здесь. Я абсолютно всем доволен, это было волшебно. Это был очень важный день для меня. У меня было немало сложных моментов и травм, и здорово, что мне удалось вновь добиться столь большого успеха. Я очень рад, так как проделал немало работы, чтобы вернуться на такой уровень. Я знаю только то, что сейчас играю отлично. Я счастлив. Я наслаждаюсь каждой неделей и хотел бы продолжать в том же духе. Я постараюсь и дальше упорно трудиться и наслаждаться прекрасными неделями в туре.

Ели судить по счёту, то кажется, что всё было легко, но это не так. Тем не менее я прекрасно играл с начала турнира. Это был идеальный «Ролан Гаррос» для меня. Не могу сказать, что стал играть более и менее агрессивно. Я просто играю хорошо. Я победил за два часа и за весь турнир не проиграл ни одного сета. Также ни в одной партии не было счёта 5:5. Именно поэтому я провёл не так много времени на корте.

Выигрывая такие турниры, получаешь шанс высоко подняться в рейтинге. Если я смогу продолжить так играть, то почему бы не стать первой ракеткой мира?

Я буду ощущать давление на турнире в Лондоне, но это спорт, и это прекрасно. Моя мотивация никуда не делась. Я хочу продолжать бороться за крупнейшие титулы, за такие дни, как сегодня. Именно для этого я играю в теннис, потому что это моя страсть», — цитирует Надаля официальный сайт тура.