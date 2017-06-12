Маттек-Сэндс: мы с Шафаржовой отлично сыграли в финале

Американка Бетани Маттек-Сэндс поделилась впечатлениями после победы на Открытом чемпионате Франции в парном разряде. В финале она в дуэте с чешкой Люси Шафаржовой обыграла австралиек Эшли Барти и Кейси Деллакуа со счётом 6:2, 6:1.

«Мы отлично сыграли сегодня. Нам противостояла сильная пара. Мы видели их игру в полуфинале. Они обыграли ещё один прекрасный дуэт в трёх сетах, так что мы были готовы к непростому противостоянию. Ощущения от игры на корте Филиппа Шатрье просто потрясающие», — приводит слова Маттек-Сэндс официальный сайт тура.