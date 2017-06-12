Кэхилл: верю, что рано или поздно Халеп выиграет турнир «Большого шлема»

Даррен Кэхилл, тренер румынки Симоны Халеп, выразил надежду, что его подопечная сможет выиграть турнир «Большого шлема» в будущем. В финале прошедшего Открытого чемпионата Франции уроженка Констанцы проиграла Елене Остапенко из Латвии со счётом 6:4, 4:6, 3:6.

«Симона многим может гордиться. Однако в предстоящие несколько дней ей будет нелегко. Надеюсь, она отправится домой и проведёт время с семьёй и друзьями, восстановится, затем вернётся на корт и будет готова к Уимблдону.

Симона продолжит упорно работать и вернётся более сильным игроком. Я верю, что рано или поздно она выиграет турнир «Большого шлема», — приводит слова Кэхилла официальный сайт тура.