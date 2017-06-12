Кэш стал новым тренером Вандевеге

Чемпион Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш принял решение возобновить тренерскую карьеру и стал наставником американской теннисистки Коко Вандевеге. Они будут сотрудничать по крайней мере до Открытого чемпионата США.

«Я очень рад, потому что верю — у Коко есть потенциал для выигрыша турнира «Большого шлема». Она достаточно мощна, чтобы выносить соперниц с корта. Мы постараемся использовать эту способность в травяном сезоне и дальше», — цитирует Кэша Fox Sports Australia.

Ранее Пэт работал с Марком Филиппуссисом, Грегом Руседски и Винсентом Спэйди.