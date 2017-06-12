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На «Ролан Гаррос – 2017» был установлен рекорд посещаемости

12 июня 2017, понедельник. 13:25. Теннис

Директор Открытого чемпионата Франции Ги Форже сообщил, что на прошедшем розыгрыше турнира был установлен рекорд посещаемости. За три недели (с учётом квалификации) игры посетили 472 000 зрителей. Предыдущий рекорд был установлен в 2015 году — 456 000, сообщает Tennis World USA.

В одиночном разряде титулы на Открытом чемпионате Франции завоевали представительница Латвии Елена Остапенко и испанец Рафаэль Надаль. В финале Остапенко одолела румынку Симону Халеп — 4:6, 6:4, 6:3, а Надаль — швейцарца Стэна Вавринку — 6:2, 6:3, 6:1.

Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
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Теги
Елена Остапенко Рафаэль Надаль Симона Халеп Стэн Вавринка Ролан Гаррос
Новости. Теннис
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