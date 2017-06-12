Бедене в трёх сетах победил Истомина на старте турнира в Хертогенбосхе

Представитель Великобритании Аляж Бедене (8) вышел во второй круг турнира в Хертогенбосхе, в трёх сетах обыграв Дениса Истомина из Узбекистана со счётом 3:6, 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. Аляж 8 раз подал навылет и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Бедене поспорит с победителем противостояния Эрнесто Эскобедо (США) — Чхун Хён (Южная Корея). Турнир в Хертогенбосхе завершится 18 июня.