Джонсон одержал волевую победу над Мартерером на турнире в Штутгарте

Американский теннисист Стив Джонсон (5) пробился во второй круг турнира в Штутгарте, одолев представителя Германии Максимилиана Мартерера (WC) со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут. Стив 10 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Джонсон поспорит с победителем противостояния Маркос Багдатис (Кипр) — Филипп Кольшрайбер (Германия).