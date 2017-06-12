Рус одолела Бабош в первом круге турнира в Хертогенбосхе

Голландская теннисистка Аранча Рус (WC) пробилась во второй круг турнира в Хертогенбосхе, в трёх сетах одолев представительницу Венгрии Тимю Бабош (6) со счётом 5:7, 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 5 минут. Аранча 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Рус поспорит с победительницей противостояния Андреа Главачкова (Чехия, Q) — Ярослава Шведова (Казахстан).