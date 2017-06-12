Чакветадзе: американцы сильно облегчат Шараповой жизнь, если дадут «уайлд-кард»

Известная российская теннисистка Анна Чакветадзе поделилась мнением о шансах Марии Шараповой попасть на US Open и отзывах теннисной общественности о возвращении россиянки в тур. Бывшая первая ракетка мира отбыла дисквалификацию за употребление мельдония. На минувшей неделе стало известно, что Шарапова не выступит на турнире в Бирмингеме и Уимблдоне из-за травмы.

«Лично меня расстроила новость о том, что Маша пропустит травяной сезон. Ей очень хотелось играть после затяжного перерыва, и она стала заявляться на все турниры. В своей карьере она никогда не играла так много турниров подряд. Травму могла получить из-за того, что организм не до конца подготовлен к соревновательным нагрузкам.

Турнир в Стэнфорде может стать для неё хорошим началом после травмы. Покрытие ей должно подходить. Надеюсь, что она не будет после Стэнфорда заявляться на турниры каждую неделю. К сожалению, на US Open Мария по очкам уже не попадает. Не знаю, будет ли она пробиваться через квалификацию или получит «уайлд-кард». Проходить через квалификацию будет тяжело из-за большого количества матчей. Американцы сильно облегчат ей жизнь, если дадут «уайлд-кард», — сказала Чакветадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артуром Тухватуллиным.