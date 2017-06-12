Цуренко победила Мертенс на старте турнира в Хертогенбосхе

Украинская теннисистка Леся Цуренко (7) вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, обыграв представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность встречи оставила 1 часа 10 минут. Уроженка Владимирца совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету Мертенс 5 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хертогенбосхе Цуренко поспорит с победительницей противостояния Елена Янкович (Сербия) — Петра Крейсова (Чехия, Q).