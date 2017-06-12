Штруфф победил Лацко и сыграет с Пуи на турнире в Штутгарте

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф пробился во второй круг турнира в Штутгарте, в двух партиях обыграв представителя Словакии Лукаша Лацко (Q) со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. Ян-Леннард 9 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов. На счету Лукаша 6 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Штутгарте Штруфф поспорит с представителем Франции Люкой Пуи (4). Турнир завершится 18 июня.