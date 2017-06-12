Линетт вышла во второй круг турнира в Ноттингеме, Осака выбыла

Польская теннисистка Магда Линетт вышла во второй круг турнира в Ноттингеме, обыграв француженку Осеан Доден со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. Магда 6 раз подала навылет и реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ноттингеме Линетт поспорит с представительницей США Кристи Эрим Анн (Q), которая разгромила японку Наоми Осаку (8) со счётом 6:1, 6:1. Турнир завершится 18 июня.