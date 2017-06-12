Ханфман вышел во второй круг турнира в Штутгарте, обыграв Фучовича

В первом круге турнира в Штутгарте жребий свел двух теннисистов, вышедших в основную сетку из квалификации. Немец Янник Ханфман в двух сетах взял верх над венгром Мартоном Фучовичем со счётом 6:3, 7:5. Матч продолжался 1 час 10 минут. Ханфман четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. На счету Фучовича четыре эйса, четыре ошибки на подаче и два брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Штутгарте Ханфман сыграет с победителем матча Малек Жазири (Тунис) — Миша Зверев (Германия, 6).