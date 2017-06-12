Се Шувэй вышла во второй круг турнира в Ноттингеме, обыграв Кучову

Теннисистка Се Шувэй из Китайского Тайбэя – Тайваня вышла во второй круг турнира в Ноттингеме, в двух сетах обыграв словачку Кристину Кучову со счётом 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 4 минуты. Се Шувэй один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из двенадцати брейк-пойнтов. На счету Кучовой три брейка и одна ошибка на подаче. Се Шувэй вышла вперёд в личном противостоянии с Кучовой – 2-1.

За выход в четвертьфинал Се Шувэй сыграет с победительницей матча Люси Шафаржова (Чехия, 5) — Грэйс Мин (США, Q).