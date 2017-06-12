Дзаламидзе и Морозова не смогли выйти во 2-й круг турнира в Ноттингеме в паре

Россиянка Натела Дзаламидзе и белоруска Лидия Морозова не смогли выйти во второй круг турнира в Ноттингеме в парном разряде, в трех сетах уступив американкам Лорен Дэвис и Элисон Риске со счётом 1:6, 6:4, 6:10. Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. Российско-белорусская пара дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. На счету американского дуэта четыре брейка-пойнта из семи и одна ошибка на подаче. Соперницы впервые встречались друг с другом.