Боузрап в стартовом матче на турнире в Ноттингеме одолела Робсон

Американка Джулия Боузрап вышла во второй круг турнира в Ноттингеме, в двух сетах обыграв британку Лору Робсон, получившую от организаторов «уайлд-кард», со счётом 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут. Боузрап три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету Робсон четыре эйса, шесть ошибок на подаче и один брейк. Теннисистки впервые встречались друг с другом.

За выход в четвертьфинал турнира в Ноттингеме Боузрап сыграет с победительницей матча Шелби Роджерс (США, 6) — Донна Векич (Хорватия).