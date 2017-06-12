Поспишил вышел во 2-й круг турнира в Хертогенбосхе, обыграв Грикспора

Вышедший из квалификации канадский теннисист Вашек Поспишил в двух сетах со счётом 7:5, 6:1 обыграл получившего «уайлд-кард» голландца Таллона Грикспора в матче первого круга турнира в Хертогенбосхе. Матч продолжался 1 час 18 минут. Поспишил пять раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта из тринадцати. На счету Грикспора один брейк и одна ошибка на подаче. Теннисисты впервые встречались друг с другом.

За выход в четвертьфинал Поспишил сыграет с победителем матча Александр Долгополов (Украина) — Стив Дарси (Бельгия, 5).