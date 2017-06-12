М. Зверев вышел во 2-й круг турнира в Штутгарте, обыграв Жазири

Шестой сеяный на турнире в Штутгарте немецкий теннисист Миша Зверев вышел во второй круг, в двух сетах обыграв Малека Жазири из Туниса со счётом 6:3, 6:1. Матч продолжался 54 минуты. Зверев семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Жазири два эйса и семь ошибок на подаче. Счёт в личном противостоянии соперников стал 2-0 в пользу Зверева.

За выход в четвертьфинал Зверев сыграет с соотечественником Янником Ханфманом, начавшим турнир с квалификации.