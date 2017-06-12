Надаль: если почувствую боль в коленях, победить на Уимблдоне будет невозможно

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, выигравший 10-й титул на «Ролан Гаррос», скептически оценивает свои шансы на победу на Уимблдоне, к фаворитам которого его причисляют специалисты.

«Если почувствую боль в коленях, то по опыту знаю — победить на Уимблдоне будет почти невозможно. То, что произошло с моими коленями с 2012 года, сделало меня сильнее, но теперь мне намного сложнее играть на траве. Раньше я хорошо играл на Уимблдоне. Я люблю траву, все это знают. На этом покрытии очень приятно играть. В прошлом году мне пришлось пропустить Уимблдон, поэтому надеюсь, что колени будут чувствовать себя хорошо, подготовка пройдёт как нужно и так, как мне хочется.

Чтобы хорошо сыграть на Уимблдоне, нужны сильные и мощные ноги. Если я не буду чувствовать этого, то мои шансы будут невысоки. Но если я буду здоров и правильно подготовлюсь, вероятность хорошо сыграть значительно повысится», — приводит слова Надаля Independent.