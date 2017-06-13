Конта: не жду от себя чего-то большего, чем в прошлом сезоне

Британская теннисистка Йоханна Конта поделилась ожиданиями от своего выступления на турнире в Ноттингеме, где посеяна под первым номером.

«Я не жду от себя чего-то большего, чем в прошлом сезоне. Мои личные требования к себе остались на том же уровне. Я всегда стараюсь показать свой лучший теннис. Посмотрим, как далеко меня заведёт такой подход.

Конечно же, я хотела подольше задержаться на «Ролан Гаррос». Я чувствовала, что моя игра на грунте с каждым геймом становится всё лучше. Но поражение в первом раунде дало мне возможность провести побольше времени дома и подготовиться к травяному сезону, где мяч будет отскакивать иначе, к чему нужно привыкнуть. Играть дома — это особое чувство, потому что мне нечасто удаётся быть здесь», — приводит слова Конты пресс-служба WTA.