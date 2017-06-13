М. Зверев: тренировки с братом Александром помогли хорошо стартовать на траве

Немецкий теннисист Миша Зверев прокомментировал выход во второй круг домашнего турнира в Штутгарте после победы над Малеком Жазири из Туниса (6:3, 6:1), одержанной за 54 минуты.

«Думаю, это был хороший матч, и я чувствовал себя довольно комфортно с учётом того обстоятельства, что это первый официальный матч после смены покрытия.

После «Ролан Гаррос» мы с братом Александром сыграли немало тренировочных сетов, провели много хороших поединков друг с другом. Думаю, что это определённо помогло мне хорошо стартовать сегодня в первом раунде», — приводит слова Зверева официальный сайт АТР.