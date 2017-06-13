Веснина не сыграет на турнире в Бирмингеме, её заменит Остапенко

Россиянка Елена Веснина пропустит травяной турнир категории Premier в Бирмингеме, который стартует на следующей неделе, сообщает «Твиттер» Parsa_Nemati. В основной сетке турнира Веснину заменит победительница «Ролан Гаррос» Елена Остапенко из Латвии.

Ранее 12 июня стало известно, что в Бирмингеме не сыграют ещё одна россиянка Дарья Касаткина, а также американка Мэдисон Кис. Днём ранее россиянка Мария Шарапова сообщила, что вынуждена пропустить весь травяной сезон 2017 года, в том числе, и турнир в Бирмингеме, из-за полученной в Риме травмы.