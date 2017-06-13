Пэт Кэш: даже великие падают на грунте у ног Рафаэля Надаля

Победитель «Уимблдона»-1987 австралиец Пэт Кэш прокомментировал победу испанского теннисиста Рафаэля Надаля в «Ролан Гаррос» — 2017.

«Не люблю использовать эпитет „величайший“, но с этим парнем иначе нельзя. Он абсолютно феноменален. Стиль игры Рафы невероятно эффективен на грунте, он быстр, как молния, и безжалостно силён. У него есть все качества, чтобы давить и давить.Он проникает в головы своим оппонентам. Даже великие падают у его ног на грунте. Они даже не в состоянии соперничать с ним», — приводит слова Кэша Tennis World USA.