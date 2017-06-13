Остапенко, Халеп и Свитолина претендуют на звание лучшей теннисистки мая

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования за лучшую теннисистку мая. На это звание претендуют победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года представительница Латвии Елена Остапенко, финалистка прошедшего «Ролан Гаррос» румынка Симона Халеп и украинка Элина Свитолина.



Проголосовать можно на официальном сайте тура.



Победительница будет названа 16 июня.

В январе лучшей стала американка Серена Уильямс, в феврале — украинка Элина Свитолина, в марте — россиянка Елена Веснина, в апреле — немка Лаура Зигемунд.