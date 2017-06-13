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Остапенко стала кандидатом на звание «Прорыв месяца»

13 июня 2017, вторник. 09:18. Теннис

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования в категории «Прорыв мая». На это звание претендуют победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года представительница Латвии Елена Остапенко, а также Онс Жабер из Туниса, француженка Каролин Гарсия и Вероника Сепеде-Ройг из Парагвая.

Проголосовать можно на официальном сайте тура.

Победительница будет объявлена 16 июня.

В январе лучшей стала американка Коко Вандевеге, в феврале — француженка Кристина Младенович, в марте — японка Риса Одзаки, в апреле — россиянка Дарья Касаткина.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Елена Остапенко Каролин Гарсия
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