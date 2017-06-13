Остапенко стала кандидатом на звание «Прорыв месяца»

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования в категории «Прорыв мая». На это звание претендуют победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года представительница Латвии Елена Остапенко, а также Онс Жабер из Туниса, француженка Каролин Гарсия и Вероника Сепеде-Ройг из Парагвая.



Проголосовать можно на официальном сайте тура.



Победительница будет объявлена 16 июня.



В январе лучшей стала американка Коко Вандевеге, в феврале — француженка Кристина Младенович, в марте — японка Риса Одзаки, в апреле — россиянка Дарья Касаткина.