В 13:30 по московскому времени начнётся матч первого круга турнира в Хертогенбосхе, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев (Q) и представитель Нидерландов Робин Хасе (6). Ранее соперники не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Хасе в Хертогенбосхе



Победитель этого противостояния за выход в четвертьфинал соревнований в Хертогенбосхе поспорит либо с россиянином Михаилом Южным, либо с представителем Австралии Танаси Коккинакисом.