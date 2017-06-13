Федерер: больше никаких перерывов. Я уже стал чемпионом мира по тренировкам

Швейцарец Роджер Федерер сказал, что больше не намерен делать пауз в выступлениях в этом сезоне, и признался, что его поразили успехи испанца Рафаэля Надаля и его самого в 2017 году.

«Больше никаких перерывов. У меня их было достаточно. Я уже стал чемпионом мира по тренировкам, а это не то, чего мне хотелось бы. Я хочу быть чемпионом на игровых кортах. Во второй части сезона я буду играть регулярно. Начало будет положено в Штутгарте.



Я был невероятно поражён тем, что сумел выиграть Australian Open, а затем турниры в Индиан-Уэллсе и Майами. Думаю, победа Рафы на «Ролан Гаррос» стала меньшим сюрпризом, потому что он уже девять раз делал это. Я надеялся, что он будет доминировать в грунтовом сезоне, как прежде. Но я всё ещё поражен тем, что нам это удалось. Наверное, это связано с некоторым спадом у Маррея после прекрасного окончания прошлого года, и тем, что Новак не играет в свой лучший теннис. Мы воспользовались тем что находились в прекрасной форме и смогли после всех травм подойти к сезону свежими», — цитирует Федерера официальный сайт тура.