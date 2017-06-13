Маю: травяной сезон вернулся, поэтому вернулась и моя улыбка

Француз Николя Маю, обыгравший американца Денниса Новикова в первом круге турнира в Хертогенбосхе со счётом 6:3, 6:4, поделился впечатлениями от этих соревнований.

«Травяной сезон вернулся, поэтому вернулась и моя улыбка. Когда я приехал сюда после «Ролан Гаррос», то почувствовал, что здесь очень спокойно и я могу отдохнуть. Дело не в теннисе, а в том, что его окружает. Здесь я чувствую себя лучше.

В сетке турнира много хороших игроков. Когда я увидел результаты жеребьёвки, то сказал, что поражён тем, как мне удалось выиграть здесь три титула. Каждый год здесь очень сильный состав», — цитирует Маю официальный сайт тура.