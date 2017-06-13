Бедене: я провёл матч уверенно, несмотря на то что проиграл первый сет

Представитель Великобритании Аляж Бедене поделился впечатлениями после победы в первом круге турнира в Хертогенбосхе над Денисом Истоминым из Узбекистана со счётом 3:6, 6:2, 6:1. За выход в четвертьфинал соревнований Бедене поспорит с победителем противостояния Эрнесто Эскобедо (США) — Чхун Хён (Южная Корея).

«Я провёл матч уверенно, несмотря на то что проиграл первый сет. Я чувствовал, что играю лучше. Я был уверен в своих ударах, хорошо двигался, даже когда проиграл свою подачу после паузы из-за дождя», — приводит слова Бедене официальный сайт тура.