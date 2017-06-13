Поспишил: думаю, травяное покрытие прекрасно подходит моей игре

Канадский теннисист Вашек Поспишил поделился впечатлениями после победы над голландцем Таллоном Грикспором в первом круге турнира в Хертогенбосхе со счётом 7:5, 6:1.

«Ощущения просто прекрасные. Я очень люблю играть на траве. Думаю, это покрытие прекрасно подходит моей игре. Я очень рад, что сумел одержать победу сегодня и продемонстрировал хороший теннис», — приводит слова Поспишила официальный сайт тура.

В 2014 году Вашек Поспишил и американец Джек Сок завоевали титул на Уимблдоне в парном разряде.