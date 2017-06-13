Санторо: в матче с Надалем на грунте сложно выиграть даже один розыгрыш

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» (дважды — в парном разряде, один раз — в миксте) француз Фабрис Санторо сказал, что на грунте десятикратному победителю Открытого чемпионата Франции испанцу Рафаэлю Надалю противостоять невероятно тяжело.

«Надаль очень силён физически, он выполняет мощнейшие удары и в каждом розыгрыше играет как на матчболе. Мы не говорим о победе в целом, выигрыше сета или гейма. В матче с Надалем на грунте сложно выиграть даже один розыгрыш», — приводит слова Санторо BBC.