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Долгополов победил Дарси и сыграет с Поспишилом на турнире в Хертогенбосхе

13 июня 2017, вторник. 13:58. Теннис

Украинский теннисист Александр Долгополов вышел во второй круг турнира в Хертогенбосхе, в двух сетах обыграв представителя Бельгии Стива Дарси (5) со счётом 6:2, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Уроженец Киева 10 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хертогенбосхе Долгополов поспорит с представителем Канады Вашеком Поспишилом (Q).

Американец Эрнесто Эскобедо победил Джейсона Джунга (LL) из Китайского Тайбэя со счётом 6:4, 6:2.

Хертогенбосх 2017. 1-й круг
13 июня 2017 года, вторник. 12:00 МСК
Александр
Долгополов
Стив
Дарси
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Долгополов Вашек Поспишил
Новости. Теннис
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