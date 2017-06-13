Долгополов победил Дарси и сыграет с Поспишилом на турнире в Хертогенбосхе

Украинский теннисист Александр Долгополов вышел во второй круг турнира в Хертогенбосхе, в двух сетах обыграв представителя Бельгии Стива Дарси (5) со счётом 6:2, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Уроженец Киева 10 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хертогенбосхе Долгополов поспорит с представителем Канады Вашеком Поспишилом (Q).

Американец Эрнесто Эскобедо победил Джейсона Джунга (LL) из Китайского Тайбэя со счётом 6:4, 6:2.