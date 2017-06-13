Контавейт, Хогенкамп и Главачкова вышли во второй круг в Хертогенбосхе

Чешка Кристина Плишкова (8) не смогла выйти во второй круг турнира в Хертогенбосхе, уступив представительнице Эстонии Анетт Контавейт со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. Уроженка Лоуни 7 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету Анетт 11 эйсов, 2 двойные ошибки и 6 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хертогенбосхе Контавейт поспорит с победительницей матча Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Мэдисон Бренгл (США).

Голландка Рихел Хогенкамп победила Мэнди Минеллу из Люксембурга — 6:3, 6:3, а чешка Андреа Главачкова — американку Айшу Мухаммад — 6:3, 3:6, 6:4.