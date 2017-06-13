Южный уступил Коккинакису в первом круге турнира в Хертогенбосхе

Российский теннисист Михаил Южный не сумел пробиться во второй круг турнира в Хертогенбосхе, в двух сетах проиграв представителю Австралии Танаси Коккинакису со счётом 4:6, 5:7. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Уроженец Москвы 1 раз подал навылет и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 16 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

Для Танаси это первая победа в матче основной сетки турнира АТР с 25 августа 2015 года.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хертогенбосхе Коккинакис поспорит с победителем противостояния Даниил Медведев (Россия, Q) — Робин Хасе (Нидерланды, 6).