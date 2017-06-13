Вавринка сыграет на турнире в Санкт-Петербурге в сентябре

Швейцарец Стэн Вавринка подтвердил своё участие в турнире в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 18 по 24 сентября. Уроженец Лозанны сыграет на St. Petersburg Open второй год подряд. В 2016 году Стэн дошёл до финала, в котором проиграл немцу Александру Звереву — 2:6, 6:3, 5:7.

«Я очень рад, что вернусь в Санкт-Петербург, город с уникальной историей и культурой, чьи жители очень гостеприимны. Они ценят хороший теннис. Мне очень понравилось там в прошлом году — организация, шоу на корте и отель, в котором мы остановились, были просто прекрасны. Надеюсь, я смогу вновь сыграть хорошо и выступить даже лучше, чем в прошлом году», — цитирует Вавринку пресс-служба турнира.