Калинская проиграла Саснович на старте турнира в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Анна Калинская (WC) не смогла пробиться во второй круг турнира в Хертогенбосхе, проиграв представительнице Беларуси Александре Саснович со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты. Россиянка дважды подала навылет и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету Александры 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хертогенбосхе Саснович поспорит с победительницей матча Риса Одзаки (Япония) — Кристина Младенович (Франция, 2).