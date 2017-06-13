Медведев одолел Хасе на старте турнира в Хертогенбосхе

Россиянин Даниил Медведев (Q) пробился во второй круг турнира в Хертогенбосхе, в трёх сетах одолев представителя Нидерландов Робина Хасе (6) со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 17 минут. Даниил 7 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 1 из 7 брейк-пойнтов. На счету Робина 3 эйса, 1 двойная ошибка и 1 брейк.



«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Хасе в Хертогенбосхе



За выход в четвертьфинал соревнований в Хертогенбосхе Медведев поспорит с представителем Австралии Танаси Коккинакисом.